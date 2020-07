Festival de marionetas da Feira e Galiza regressa mais extenso, descentralizado e com marcações

O festival de marionetas Eixos, que reúne em Santa Maria da Feira companhias portuguesas e galegas, vai realizar-se de 1 a 16 de Agosto em vários locais do concelho, sempre com lugares marcados, revelou esta quinta-feira a autarquia. Inicialmente previsto para Março e então cancelado devido ao confinamento, o evento que nasceu em 2018 no âmbito do programa local da Capital da Cultura do Eixo Atlântico foi entretanto reconfigurado e adopta agora o nome Fora dos Eixos.

O formato descentralizado idealizado para Março mantém-se, num registo de maior abertura geográfica comparativamente à edição de 2019, mas, devido à pandemia, a Câmara da Feira foi forçada a desistir de escolas e palcos menos convencionais, como autocarros, para se focar agora apenas em espaços públicos como museus e recintos ao ar livre.

“O reagendamento do Eixos é uma oportunidade para o repensar e adaptar à nova normalidade, vocacionando-o para o espaço público, e é também um compromisso político. Aliás, ainda antes de publicado o decreto-lei que recomendava o reagendamento das actividades culturais, já era intenção estratégica deste município manter o compromisso com essas iniciativas, os seus artistas e os públicos”, afirmou à Lusa o vereador da Cultura, Gil Ferreira. No total, o reformulado Eixos de 2020 contará com diferentes exibições de dez espectáculos por três companhias portuguesas – Marionetas Rui Sousa, Partículas Elementares e S.A. Marionetas – e duas espanholas – Títeres Alakrán e Títeres Cachirulo.

“Atendendo às recomendações da Direcção-Geral da Saúde, a participação nos espectáculos exige inscrição prévia, para ficarem asseguradas questões como a distância de segurança e a higienização dos espaços”, realçou fonte da organização. O mesmo se aplica à exposição e à oficina que complementam o programa de actuações, nomeadamente a mostra sobre os 20 anos de carreira do artista local Rui Sousa, que estará patente até 20 de Setembro no Museu do Papel, em Paços de Brandão.

Já para o Museu de Santa Maria de Lamas, na localidade com o mesmo nome, está prevista uma oficina de construção de marionetas em papel, conduzida pelo mesmo Rui Sousa e também por Telma Pedroso. A iniciativa está limitada à participação de 20 pessoas e inclui a distribuição de um kit individual, de forma a viabilizar a construção “descomplicada” de uma personagem teatral manipulável.

Quanto aos espectáculos, a companhia da Feira apresentará as produções Saltimbancos d’​El Rey, Marionetas Circulantes, Marionetas Musicais, O Pão que o Diabo Amassou e O Barbeiro – Tourada à Portuguesa. Já as produções do colectivo S.A. Marionetas serão Rosa e os 3 Namorados e Inês de Castro, cabendo O Nabo Gigante à Partículas Elementares. Da Galiza, por sua vez, chegarão o Circo Galaico da companhia Títeres Alakrán, e A Barraca Camiño a Santiago, dos Títeres Cachirulo. Essas produções serão encenadas em espaços como o anfiteatro da Praça Gaspar Moreira, a eira entre o rio Cáster e o Banco do Tempo, as arcadas exteriores do Museu de Lamas, a Praça da República, o jardim do Museu do Papel, a Quinta do Castelo da Feira e o Monte do Viso em Guisande.