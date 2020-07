Saxofonista da cena nortenha com créditos firmados, João Guimarães começou por se destacar como instrumentista ainda muito jovem. Fez a formação na ESMAE, concluiu um mestrado na Manhattan School of Music (Nova Iorque), participou na primeira formação do quarteto improvisador Fail Better!, fez parte do trio Hitchpop, integra a notável Orquestra Jazz de Matosinhos e editou em 2014 o seu disco de estreia como líder, Zero. Para essa gravação reuniu um octeto com músicos portugueses e estrangeiros, incluindo nomes consagrados como Susana Santos Silva e Jacob Sacks. Esse disco afirmou Guimarães como compositor e foi mesmo considerado pelo site Jazz.pt como um dos grandes discos do ano.

