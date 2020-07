Contas da Apple, Bill Gates e Elon Musk no Twitter pirateadas com publicidade a bitcoin

Dezenas de contas no Twitter, incluindo as da Apple, Uber e de celebridades como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk e Kanye West, foram pirateadas esta quarta-feira num esquema de publicidade à bitcoin.

Nestas contas, foram publicadas mensagens que incitam os seguidores a enviarem mil dólares em bitcoin para um endereço específico, com a promessa de que os utilizadores receberão o dobro do valor em troca.

As contas oficiais do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e do candidato democrata Joe Biden terão sido também alvo do ataque.

“Toda a gente me pede para retribuir, e agora é a altura. Vocês enviam 1000$, eu dou-vos em retorno 2000$”, dizia a mensagem publicada na conta de Bill Gates, de acordo com a BBC. Os tweets foram apagados minutos depois de terem sido publicados.

A publicação feita na conta oficial do multimilionário da tecnologia Elon Musk dizia oferecer o dobro de qualquer pagamento em bitcoin que fosse efectuado “na próxima hora”. “Estou a sentir-me generoso por causa da covid-19”, acrescentava a mensagem, junto com um link.

“Estamos a par de um incidente de segurança que está a afectar as contas no Twitter. Estamos a investigar e a tomar medidas para o resolver”, anunciou a rede social numa publicação, onde refere que serão dadas actualizações em breve.

As publicações terão sido feitas também em várias contas de empresas de intercâmbio de criptomoedas. A Business Insider refere ainda que a informação disponível mostra que o endereço listado nas publicações recebeu mais de 11 bitcoins (o equivalente a cerca de 101.300 dólares), mas é possível que uma parte (ou o total) das transacções tenham sido feitas pelos próprios hackers para que a conta parecesse mais legítima.