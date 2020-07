PSP deteve 102 pessoas desde o início de Julho por não respeitarem o confinamento

Na primeira quinzena de Julho a PSP deteve 102 pessoas em todo o país por estarem a violar o dever de confinamento obrigatório, medida imposta a quem esteja infectado com covid-19 ou a quem tenha contactado com doentes. A violação deste dever pode constituir um crime de desobediência e traduzir-se numa pena até um ano de prisão.

Segundo os dados da PSP fornecidos em resposta a perguntas do PÚBLICO, desde o início do mês foram levantados 96 autos de contra-ordenação por consumo de álcool na via pública, proibido em todo o país. Foram ainda detectados sete estabelecimentos a vender álcool depois das 20h e 13 a vender bebidas para fora.

Desde 1 de Julho que o país está a três velocidades no combate à pandemia. A maioria do território nacional está em estado de alerta, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa está em estado de contingência, havendo ainda 19 freguesias dentro desta que se encontram em estado de calamidade.

O PÚBLICO pediu à PSP o detalhe sobre a localização geográfica das contra-ordenações, mas a PSP não o forneceu.

A polícia informa que nos primeiros quinze dias do mês foram apanhados 17 estabelecimentos abertos depois das 20h, violando uma regra que só está em vigor na região de Lisboa e nas 19 freguesias em calamidade. Houve também dois restaurantes ou bares com pista de dança apanhados a funcionar ilegalmente.

Nos transportes públicos foram instaurados 15 autos de contra-ordenação a pessoas que não levavam máscara ou viseira e em salas de espectáculos e edifícios públicos foram 14.

O incumprimento das regras de ocupação máxima de edifícios ou transportes deu origem a 26 contra-ordenações e a aglomeração excessiva de pessoas levou a 28 intervenções da polícia. Os ajuntamentos estão limitados a 20 pessoas na maior parte do país, a 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa e a cinco pessoas nas 19 freguesias ainda em calamidade.

O Governo decidiu esta semana que, apesar de os números da pandemia estarem a melhorar de um modo geral nessas 19 freguesias, o estado de calamidade se vai manter pelo menos por mais duas semanas.