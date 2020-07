Membros do conselho superior receberam 29 milhões já com o GES falido

A difícil situação financeira do Grupo Espírito Santo (GES) que, em 2008, já se encontrava em falência técnica, não impediu que os membros do conselho superior do grupo, onde estavam representados os cinco ramos da família, atribuíssem a si próprios, remunerações e “complementos salariais” num valor global de 29 milhões de euros pagos até ao colapso do grupo, em 2014.

