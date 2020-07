Matemática A: uma prova “infeliz” que não permite “distinguir” os alunos, afirma Sociedade Portuguesa de Matemática

Com o tipo de exame de Matemática A que foi realizado nesta quarta-feira, “o esforço e o empenho dos alunos não são recompensados” já que se torna “extremamente difícil, se não mesmo impossível, seriar de forma justa os futuros candidatos ao ensino superior”. O diagnóstico é apresentado pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) no seu parecer sobre o exame de Matemática A do 12.º ano, para o qual estavam inscritos 38.699 alunos.

