Covid-19: mais oito mortes e 375 casos. Novo máximo de recuperações em quase dois meses

Portugal regista esta quarta-feira mais oito mortes por covid-19, um aumento de 0,48%, somando-se um total de 1676 vítimas mortais no país desde o início do surto. Há mais 375 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,8%, que eleva para 47.426 o número de total de casos identificados em Portugal.

Destes novos casos, 288 (76,8%) são na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os números divulgados no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

O número total de recuperações subiu para 32.110, com 560 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas, o maior aumento desde 24 de Maio. Na altura, o grande aumento no número de recuperados deveu-se a uma mudança de metodologia no registo de dados no trace-covid, o sistema de vigilância clínica concebido para apoiar as equipas de saúde no acompanhamento e monitorização dos doentes. Desde essa data, o maior aumento no número de recuperados foi registado ontem, com 485, menos 75 do que esta quarta-feira. Nos últimos dois dias, recuperaram 1045 pessoas.

Excluindo as recuperações e os óbitos, há 13.640 casos activos em Portugal menos 193 do que no dia anterior. É o segundo dia consecutivo em que o número de pessoas ainda infectadas diminui, depois de uma redução de 258 na terça-feira.

Há 478 pessoas internadas, das quais 68 estão nos cuidados intensivos (menos uma do que na terça-feira).

A taxa de letalidade fixa-se em em 3,5%, sendo que, nos pacientes com 70 ou mais anos, este número sobe para 16,1%. Todas as vítimas mortais nas últimas 24 horas eram doentes com 80 ou mais anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afectada, com um acumulado de 23.296 casos de infecção contabilizados desde o início do surto e 550 mortes (mais três). No entanto, é a região Norte a que tem mais mortes a lamentar, com 826 (mais três) em 18.215 casos (mais 31). As duas regiões somam 87,5% dos casos e 82,1% das mortes no país.

Nas últimas 24 horas foram ainda identificados 25 casos no Algarve (750 casos e 15 mortes), 22 infecções e uma morte no Centro (4319 casos e 251 mortes) e dez casos e um óbito no Alentejo (596 casos e 19 mortes). Foi ainda identificado um novo caso nos Açores (152 casos e 15 mortes). A Madeira não teve registo de qualquer nova infecção.

O boletim desta quarta-feira volta a não apresentar dados actualizados dos concelhos, conforme a informação apresentada no relatório de terça-feira, dando conta de que a “caracterização demográfica dos casos confirmados terá uma actualização semanal publicada à segunda-feira, na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação.”

Até terça-feira, Portugal contabilizava 1668 mortes e 30.907 recuperações em 65.512 casos confirmados de infecção.