CEO do Benfica também é arguido. Clube fala em suspeita de fraude fiscal

O CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, também foi constituído arguido nas investigações da Autoridade Tributária às contas do clube. O director “encarnado” junta-se ao presidente das “águias”, Luís Filipe Vieira, à SAD Benfiquista e à Benfica Estádio, que também foram constituídos nesta investigação. Ao que o PÚBLICO conseguiu apurar, ambos os dirigentes foram notificados da sua condição de arguidos presencialmente após terem sido chamados para prestar declarações no âmbito do processo.

O mais recente desenvolvimento no caso foi comunicado na noite desta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelos “encarnados”.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD e a Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A., assim como o Presidente Luís Filipe Vieira e o Administrador Domingos Soares de Oliveira, ambos por serem representantes legais daquelas sociedades, foram constituídos arguidos pela alegada prática de um crime de fraude fiscal qualificada”, pode ler-se no comunicado enviado pelo clube da Luz.

Esta informação foi avançada em primeira mão pelo jornal A Bola. Fontes oficiais do clube negaram sempre que esta investigação estivesse relacionada com a existência de um saco azul, apesar de a investigação ter sido baptizada com esse nome. A Operação Saco Azul foi lançada em 2018, com as autoridades a suspeitar que tivessem sido retirados dos cofres dos “encarnados” mais de 1,8 milhões de euros, que acabariam depois por ser levantados em numerário. Este dinheiro sairia do clube através de prestações de serviço fictícias com várias empresas, uma das quais da área da informática.

No comunicado enviado à CMVM, os “encarnados” deixam claro que as autoridades suspeitam que, nos anos de 2016 e 2017, o clube terá beneficiado de uma vantagem patrimonial que rondará os 600 mil euros. Fonte oficial do Benfica disse ao PÚBLICO na terça-feira que a questão se prende com as contribuições de IRS e IRC do clube. As suspeitas de um alegado esquema montado pelo Benfica que originaram as investigações da Operação Saco Azul terão sido reduzidas ao crime de fraude fiscal qualificada pelo valor indicado à CMVM pelas “águias”.

A CMVM decidiu suspender a negociação das acções da Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD na tarde de terça-feira, depois de o clube avisar o regulador das investigações. Na manhã desta quarta-feira, o regulador levantou a suspensão depois deste esclarecimento enviado pela SAD “encarnada”.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República admitiu as investigações ao Benfica, dizendo apenas que o Ministério Público está a analisar “factos susceptíveis de integrarem crime de fraude fiscal”.