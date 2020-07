PS e PSD juntaram-se 75 vezes nas votações do Orçamento Suplementar

O Governo arranca nesta quarta-feira com reuniões com os partidos à esquerda do PS para começar já a preparar o Orçamento do Estado (OE) para 2021, mas uma análise às votações do Orçamento Suplementar mostra que socialistas e PSD estiveram juntos e sozinhos mais vezes do que aquelas em que a “geringonça” funcionou ou até aquelas em que prevaleceram maiorias negativas (restante partidos contra o PS), cujo impacto no défice já foi motivo de queixa do executivo.

