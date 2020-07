Parlamento liberta nomeação de Centeno para governador do Banco de Portugal

O Parlamento aprovou nesta quarta-feira o relatório da audição de Mário Centeno, proposto pelo Governo para o cargo de governador do Banco de Portugal, com críticas à indigitação do ex-ministro. Esta era uma das peças formais necessárias no processo de designação. Fica agora a faltar apenas a nomeação em Conselho de Ministros.

