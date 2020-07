Pagamento das pensões de reforma vai passar a ser imediato

O pagamento das pensões de reforma passará a ser deferido automática e imediatamente a partir do momento em que o trabalhar accionar o pedido da sua aposentação no site da Segurança Social directa. Esta é uma das 158 medidas que constituem o Simplex 20-21, que esta quarta-feira é apresentado, em Lisboa, pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

