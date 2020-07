Comissão da Transparência responde a Ferro que “não há conflitos de interesses” nos deputados apontados em denúncia

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados considera que não há “situação de potencial conflito de interesses por parte de qualquer deputado” visado na carta que um grupo de cidadãos enviou a Ferro Rodrigues com denúncias sobre parlamentares do PS, PSD e Chega. Na resposta que remeteu ao presidente da Assembleia da República e que foi aprovada na reunião desta tarde com os votos a favor do PS, PSD, BE e CDS e contra do PAN (o PCP não estava presente), a comissão afirma que todas as situações de que fala a carta se encontram “devidamente registadas”, são objecto de escrutínio pelo Parlamento e que não são incompatíveis nem representam impedimento para “quem não exerce o mandato em regime de exclusividade”.

