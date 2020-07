Jovem na Mongólia morre de peste bubónica depois de comer carne de marmota

Um jovem de 15 anos morreu de peste bubónica na Mongólia depois de comer carne de uma marmota infectada, anunciou o ministro da Saúde do país asiático.

A peste bubónica é contagiosa e a província de Gobi-Altai, onde o rapaz e mais dois jovens comeram o animal infectado, foi colocada sob quarentena. Mais 15 pessoas que estiveram em contacto com o jovem foram colocadas em quarentena e estão a tomar antibióticos, assim como os dois rapazes comeram da mesma carne que a vítima.

As pessoas, entretanto, saíram da quarentena no domingo e o governo terminou o período de resposta de emergência. Mas o aviso mantém-se sobre a ingestão de carne de marmota. As marmotas são conhecidas por espalharem a peste bubónica na Mongólia e na China. Os roedores, que vivem em tocas espalhadas pelo Norte do continente asiático, estão associados a vários casos de morte devido a peste bubónica, normalmente por alguém comer a carne destes animais.

O governo da Mongólia lançou um aviso, que durará até ao final de 2020, a pedir à população da região de Bayannur para não comer marmotas e para alertar as autoridades sempre que encontraram uma marmota morta.

O novo caso de peste bubónica veio intensificar o alerta em torno da propagação de peste bubónica no país. No início do mês, duas pessoas tiveram testes positivos para a doença e o Centro Nacional de Doenças Zoonóticas da Mongólia vai lançar um programa de imunização para impedir que a peste se continue a propagar.

Os casos também assustaram os dois vizinhos da Mongólia, duas das nações mais poderosas do mundo: a Rússia já avisou que aumentaria o controlo fronteiriço com a Mongólia para impedir a caça de marmotas; já a China emitiu um alerta para a região autónoma da Mongólia Interior, depois de outro caso ter sido detectado.