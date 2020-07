Dêem-lhes bolos

Arranjem um novo emprego é o conselho de Ivanka Trump, ao estilo de Maria Antonieta, para os mais de 36 milhões de desempregados nos Estados Unidos.

Este é o lema da campanha Find something new, anunciada esta terça-feira, 14 de Julho, com pompa e circunstância pela filha de Donald Trump.

Afinal, para quem perdeu o emprego ao mesmo tempo de milhões de pessoas num crescendo de desespero e aflição pelo seu futuro e pelo futuro de quem lhe é mais próximo, é fácil arranjar um novo trabalho. Basta ir a Find something new e meter mãos à obra.

Se a ideia, à partida, revela alguma boa vontade, basta percorrer a lista de empregos sugeridos para perceber não só o ridículo da medida mas também a sua ingenuidade, o insulto directo e a disparidade da visão do mundo de Ivanka Trump quando comparada com o cidadão comum, ergo o povo, coitado do povo.

E porque coitado do povo que perdeu o emprego, e porque não trabalhar como técnico de aerogeradores? Ou como radiologista? Sinal dos tempos, e que tal como delegado de saúde pública para ajudar à detecção de possíveis casos de coronavírus? Ou como enfermeiro? Ou engenheiro informático?

Tudo profissões cujo nível de conhecimento exige vários anos de formação superior, formação essa neste momento inacessível quando as universidades estão elas próprias a meio gás para não dizer fechadas, sem esquecer as propinas dos cursos e o gigantesco investimento financeiro pedido a quem acabou de perder a única fonte de rendimento e nada mais faz para além de contar os tostões ainda na bolsa, mais o banco alimentar e a falta de comida na mesa.

Onde está a percepção da realidade para a administração Trump e associados? Longe, muito longe do planeta Terra, talvez numa outra galáxia, a galáxia Trump, onde ninguém nunca teve de se preocupar em pagar nada entre contas bancárias chorudas, muitos jogos de golfe, jactos privados, limusines, mansões gigantescas com hospitais embutidos, sem esquecer as escolas e universidades privadas do lado de lá da rua.

Trabalhar? Trabalha quem precisa de dinheiro, pois claro, e por conseguinte aqui estão eles, os empregos sugeridos por Ivanka Trump, felizmente bem pagos mas inacessíveis, ainda para mais num mundo onde a maior parte das empresas estão fechadas ou parcialmente fechadas mas também a despedir e, logicamente, muito, mas muito longe de recrutar quem quer que seja.

E, mesmo que recrutem, os empregos não estão do lado de lá da rua, muitas vezes exigem transporte público e como o vírus ainda anda à solta entramos numa pescadinha de rabo na boca da qual não conseguimos sair.

Não sem investimento público no sentido de criar emprego e salvaguardar a saúde dos cidadãos, ao mesmo tempo informando, honesta e sinceramente informando-nos sobre a progressão da presente pandemia. Sem areia para os olhos, sem sonegar desenvolvimentos, pois entre desemprego e morte, muita morte, sabemos muito bem o que está a acontecer.

“Que comam bolo”, traduzido à letra. Assim disse Maria Antonieta diante da fome dos camponeses sem pão. A partir daqui a história fala por si e dá-nos lições. Mas não só, feliz ou infelizmente, a história tem esta mania de se repetir e todos nós sabemos o que acontece à Maria Antonieta.

A ignorância, meus caros, será sempre o maior de todos os males.