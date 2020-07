Quanto mais o Verão entra, melhor sabem os percebes mas os estupores dos percebes - mais as flausinas das ostras e tantos outros mariscos do contra - vivem num ritmo diferente do humano e, por vingança cega, só começam a engordar quando nós começamos a fugir das praias para os covis onde procuramos sobreviver à invernia.

