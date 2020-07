Trump e esse país distópico chamado Estados Unidos

Olhamos para os Estados Unidos em 2020 e concluímos que é uma distopia. Esta conclusão vem com surpresa, afinal sou das gerações que compraram durante décadas a narrativa dos Estados Unidos como terra da democracia e da liberdade, os primeiros a fazer uma revolução iluminista, o excepcionalismo americano, o perfeito melting pot. Não tenho idade para me recordar da Guerra Fria, mas vivi com emoção de adolescente a queda das ditaduras do bloco soviético, a reunificação alemã, o muro de Berlim destruído. Foi uma vitória política, mas também cultural e moral, dos valores da América.

