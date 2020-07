Município de Ourém apoia movimento associativo com 300 mil euros

O município de Ourém anunciou nesta quarta-feira que vai apoiar o movimento associativo do concelho com cerca de 323 mil euros.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Ourém, no distrito de Santarém, informa que aprovou 50 das 53 candidaturas recebidas no âmbito do apoio ao movimento associativo, protocolando um total de 323.460 euros.

O valor, acrescenta a nota de imprensa, representa um incremento de cerca de 85% em relação ao ano anterior, “traduzindo o maior apoio alguma vez deliberado pelo Município de Ourém ao movimento associativo do concelho”.

O documento disponibilizado pela Câmara revela que para o desporto vão ser atribuídos 227.485 euros. O Clube Atlético Ouriense e o Centro Desportivo de Fátima são os maiores contemplados, estando estipulado um apoio de 49.500 euros e 41.500 euros, respectivamente.

O Município vai distribuir 92.575 euros por várias associações culturais, sendo a Academia de Música Banda de Ourém a receber a maior fatia (20 mil euros).

Os seis agrupamentos de escuteiros receberam 650 euros cada, num total de 3900 euros.

Os critérios de atribuição sustentam-se no novo Regulamento de Apoio ao Associativismo, cujas normas foram aprovadas em 18 de Junho, definindo índice, fórmula, pontos e ponderação dos programas de apoio a protocolar.