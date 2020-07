Escola de Mogofores em Anadia reabre em Setembro após intervenção de 700 mil euros

A Escola EB1 de Mogofores reabre no início do ano lectivo, após a conclusão da empreitada de requalificação de 700 mil euros, financiada a 40 por cento por fundos comunitários, anunciou nesta quarta-feira a Câmara de Anadia.

As obras estão em fase de acabamento, devendo estar tudo pronto a tempo para o regresso dos alunos, que foram instalados provisoriamente em salas amovíveis no espaço do Centro Social de Mogofores, garante fonte da autarquia presidida por Teresa Cardoso.

Apesar das contingências da pandemia covid-19, que levaram à interrupção do ensino presencial, as obras nunca pararam e tudo estará pronto para a reabertura no início do ano escolar, garante a mesma fonte.

A requalificação transformou o edifício existente a sul e a área ocupada pelo campo de jogos numa escola básica de 1º ciclo com três salas de aula, biblioteca, instalações sanitárias para alunos, professores e funcionários, gabinetes de reuniões, atendimento e trabalho, sala polivalente/refeitório e copa.

Abrangeu ainda os espaços de recreio exterior, coberto e descoberto, pavimentado e relvado”, refere a autarquia presidida por Teresa Cardoso.

A intervenção implicou ainda a realização de “profundas alterações ao equipamento existente”, de modo a cumprir a legislação, nomeadamente o Plano Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico.

“O complexo está dimensionado de modo a satisfazer as necessidades definidas na Carta Educativa do Concelho de Anadia. Esta intervenção incidiu sobre os espaços lectivos do 1º Ciclo, com uma previsão de 75 alunos”, adianta a Câmara de Anadia.