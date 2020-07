Dois anos depois, recomeçam as obras na Escola Teixeira de Pascoaes

Mais de dois anos depois de terem sido suspensas, recomeçaram as obras na Escola Básica Teixeira de Pascoaes, em Alvalade. O novo contrato de empreitada recebeu visto prévio do Tribunal de Contas no fim de Junho e decorrem agora os primeiros trabalhos com vista à conclusão de uma obra que já devia ter terminado em 2018.

A reabilitação da escola iniciou-se em Setembro de 2017, já com atraso, e parou em Abril do ano seguinte quando a Câmara de Lisboa acusou o então empreiteiro de ter mexido onde não devia e de ter comprometido a segurança estrutural do edifício. Os alunos do primeiro ciclo já estavam a ter aulas em contentores instalados no pátio e assim continuaram.

Há um ano, depois de o PÚBLICO ter visitado a escola, a autarquia garantiu que a obra recomeçaria em Novembro, uma afirmação que foi logo posta em causa por pais e pelo coordenador do estabelecimento, Rui Lopes. “É pura e simplesmente impossível”, disse então.

Tinha razão. A SRU, empresa municipal encarregada de gerir as grandes obras municipais, lançou o novo concurso público apenas em Setembro e o contrato foi assinado em Abril. A nova empreitada está a cargo da empresa Tecnorém e terá um custo de 4,1 milhões de euros, mais IVA.

O PÚBLICO fez perguntas à câmara sobre a escola a 23 de Abril e as respostas chegaram na semana passada, quase dois meses e meio depois. O município informou que o novo contrato “mereceu visto do Tribunal de Contas no passado dia 29 de Junho” e que se estima “a conclusão da obra no último trimestre de 2021.”

O propósito das obras na Teixeira de Pascoaes é reabilitá-la e recuperar o desenho original do arquitecto Ruy Athouguia, reconhecido internacionalmente como exemplo de escola-modelo. Por decisão da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), o imóvel passou a estar recentemente em vias de classificação.

De acordo com a câmara, “a abertura do processo de classificação não condiciona o retomar da obra”, uma vez que o projecto foi “objecto de parecer favorável da DGPC em 2015” e será feito “em profundo respeito pelo projecto original, consubstanciando a acção mais eficaz para preservação e salvaguarda do património”.

Esta obra é uma das que falta concluir no programa Escola Nova, que foi lançado pela câmara em 2008 e já conheceu inúmeros atrasos. No Verão passado, Fernando Medina apontava como objectivo o fim das empreitadas durante este ano. A partir de Setembro a câmara vai passar a gerir 32 escolas do 2.º e 3.º ciclos e do Secundário que até aqui eram responsabilidade do Estado.