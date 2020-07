Quer que o seu filho tenha boas notas a Matemática? É a brincar que se começa

Um terço dos alunos entra com negativa a Matemática no ensino secundário. Se andarmos uns anos de escolaridade para trás, a disciplina é também o calcanhar de Aquiles dos alunos do 6.º ano, é aquela que tem os piores indicadores no 2.º ciclo. Muito se tem falado da formação inicial dos professores do 1.º ciclo e a necessidade de terem maior sensibilidade para esta ciência. E os pais, o que podem fazer antes mesmo de a criança chegar à escola? Brincar, respondem os especialistas.

Mais A carregar...