Moda volta à passerelle: Dolce & Gabbana dá primeiro passo com máscaras e distância

Sem beijos no ar, uma primeira fila seguramente distanciada e máscaras faciais a rigor – a Dolce & Gabbana está a reescrever as regras da moda com um dos primeiros desfiles físicos na era de covid-19.

O desfile de quarta-feira faz parte da semana de moda masculina digital de Milão, que tem na assistência apenas um grupo seleccionado de convidados – o uso de máscara é obrigatório – enquanto os modelos desfilam a um metro de distância.

“Queremos passar uma mensagem positiva, de renascimento - é possível recomeçar e respeitar as regras de segurança”, salienta Giulia Piacentini, porta-voz da marca.

Juntamente com a marca italiana Etro, que também vai realizar um desfile com convidados na quarta-feira, o desfile da Dolce & Gabbana vai ser o primeiro evento de moda, em formato físico, feito por uma marca de luxo desde o alívio do confinamento em grande parte da Europa.

A pandemia forçou as casas de luxo a fechar lojas e fábricas. Eventos foram cancelados e substituídos por formatos sem audiência ou apenas digitais, como aconteceu com o desfile da Paris Haute Couture no início deste mês. No mundo da moda francesa, o regresso aos desfiles físicos está previsto para Setembro.

O desfile de quarta-feira em Rozzano, a Sul de Milão, vai contar com cerca de 200 convidados, incluindo compradores, clientes e meios de comunicação social, tanto italianos como estrangeiros. A organização do desfile da colecção Primavera/Verão 2021, da Dolce & Gabbana, os modelos e os convidados foram informados das regras de segurança e devem respeitar o distanciamento social. Máscaras são obrigatórias tanto nos bastidores como na audiência, mas a marca ainda não revelou se a medida também se aplica aos modelos.

Piacentini explicou que o espectáculo tinha como objectivo apoiar a investigação da Humanitas, que procura desenvolver uma vacina para combater o novo coronavírus. O projecto está a ser financiado pela Dolce & Gabbana – os patrocinadores do evento já “doaram dinheiro ao projecto e os convidados também vão ser encorajados a contribuir”.