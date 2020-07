Mickey. Minie e as máscaras: Disneyland Paris reabre, quatro meses depois

A Disneyland Paris reabriu a visitas esta quarta-feira depois de quatro meses de encerramento, devido à pandemia de covid-19. Entre orelhas-Mickey e um grande desfile de estrelas da casa, há agora novas medidas: a obrigatória máscara de segurança e a pouco Disney "distância social".

Durante a manhã, foram muitos os que entraram no parque para matarem saudades do universo Disney, relata a Reuters, com alguns dos grupos e famílias a usarem as icónicas orelhas do rato Mickey e entradas a dançar no mais visitado parque de diversões da Europa (em redor dos 10 milhões, a que se juntam mais de cinco milhões no Walt Disney Studios Park).

A Disneyland impõe agora limites de entradas, para controlar fluxos e números de pessoas em simultâneo no parque, sendo obrigatória a reserva antecipada (não há venda de bilhetes à entrada). Ao longo do recinto, encontram-se centenas de estações para lavar as mãos e usar álcool gel.

Algumas atracções não estão em funcionamento, particularmente as mais sensíveis em termos sanitários, que obrigam a maior proximidade entre os colaboradores do parque e os visitantes (caso de parques infantis ou wokshops de maquilhagem, por exemplo).

Segundo a Disneyland Paris, esta é uma "reabertura escalonada", "começando pelos dois parques, o hotel Disney's Newport Bay Club e a Disney Village".

Nos EUA, também o Walt Disney World reabriu esta semana dois dos seus parques temáticos mais populares, Magic Kingdom e Animal Kingdom, em Orlando, Florida, apesar deste estado estar a braços com um grande aumento de casos de covid-19. Em Hong Kong, a empresa decidiu deixar o parque temporariamente fechado, justificando a medida com o receio do aumento de casos na cidade.