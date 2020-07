Tribunal anula multa de 13 mil milhões de euros de Bruxelas à Apple

O Tribunal Geral da União Europeia (UE) decidiu esta quarta-feira anular a multa de 13 mil milhões de euros imposta pela Comissão Europeia à gigante tecnológica Apple, por alegados benefícios fiscais ilegais na Irlanda, apoiando a companhia norte-americana.

“O Tribunal Geral anula a decisão impugnada porque a Comissão Europeia não conseguiu provar, segundo a norma jurídica necessária, que existiram benefícios” ilegais, informa a estrutura em nota de imprensa hoje divulgada.

Em causa está a multa de 13 mil milhões de euros aplicada em 2016 pela Comissão Europeia, alegando que a Irlanda concedeu benefícios fiscais ilegais à Apple. Segundo a Reuters, o país reduziu a carga fiscal da empresa para um valor que, em 2014, chegou aos 0,005%.

A Apple contestou a decisão, que a obrigava a devolver tal quantia ao Estado irlandês, num processo judicial que se arrastou no Luxemburgo, e foi agora apoiada pelo Tribunal Geral da UE.

O governo irlandês apoiou a empresa norte-americana contra a ordem da Comissão Europeia porque, avança a Reuters, queria proteger um regime fiscal baixo que atraiu cerca de 250.000 trabalhadores de multinacionais.

No entanto, é provável que o governo irlandês enfrente fortes críticas da oposição por não receber o valor da multa, pois este poderia cobrir parte do défice orçamental previsto para até 10% do PIB em 2020.

A Comissão Europeia pode ainda recorrer para o Tribunal de Justiça da UE, o mais alto tribunal da Europa.