“Houve quem quisesse criar uma estrutura de poder com contornos mafiososos”

O Ministério Público acusou 25 arguidos (18 pessoas singulares e sete empresas) no processo principal da queda do BES/GES, anunciou a PGR nesta terça-feira. Neste P24 ouvimos o comentário do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

