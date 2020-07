CMVM levantou suspensão das acções do Benfica

As acções do Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e outros instrumentos já voltaram a negociar esta quarta-feira, depois da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter deliberado o levantamento da suspensão. Pelas 9h, tinham sido negociadas apenas 20 acções, sem variação de valor face à última cotação.

A suspensão foi aplicada esta terça-feira, e esteve relacionada com a constituição, como arguidos, do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e do administrador Domingos Soares de Oliveira.

Está em causa “a alegada prática de um crime de fraude fiscal qualificada”, segundo informação da própria SAD “encarnada” enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a nota enviada à CMVM, Vieira e Soares de Oliveira foram constituídos arguidos enquanto representantes legais da Benfica SAD e da Benfica Estádio, num processo integrado na operação “saco azul”, em que as sociedades obtiveram, “nos anos 2016 e 2017, uma vantagem patrimonial indevida”.

A investigação da Operação Saco Azul foi conhecida em 2018.