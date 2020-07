Apoio directo à criação de emprego arranca com 90 milhões de euros

Depois de terem sido anunciados em Fevereiro, os primeiros avisos para as linhas de financiamento no âmbito do programa +CO3SO Emprego, que visa apoiar directamente a criação de postos de trabalho, abriram esta quarta-feira em vários territórios nacionais.

A dotação proveniente dos fundos comunitários é de 90 milhões de euros, e as entidades gestoras destes financiamentos vão ser os Grupos de Acção Local, as entidades que no âmbito do Portugal 2020 desenharam as Estratégias de Desenvolvimento Local.

De acordo com o Governo, se a totalidade deste financiamento for usado, vai ser possível criar 1600 novos postos de trabalho. Serão apoios directos à criação de emprego, através de um subsídio não reembolsável, pago ao empresário e durante o período máximo de três anos, através do qual o Governo se propõe a comparticipar remunerações salariais e despesas contributivas, bem como um apoio adicional de 40% para financiar outros custos associado.

Este programa foi apresentado no âmbito do Conselho de Ministros descentralizado, que decorreu em Bragança e se focou nas medidas para fomentar a coesão territorial e contribuir para a fixação de população e empresas nos territórios de baixa densidade.

O Governo volta agora a anunciar a medida, numa cerimónia que conta com a presença de duas ministras esta quarta-feira em Melgaço – a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e a ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho.

As medidas são praticamente as mesmas que foram anunciadas, e nos moldes então previstos. A diferença é que o âmbito do programa foi alargado uma vez que também estão previstos apoios à criação de emprego nos territórios urbanos. E, por enquanto, sabe-se que, dos 240 milhões de euros então anunciados para o +C03SO Emprego, as linhas de financiamento arrancam com apenas 90 milhões.

O financiamento vai estar disponível para micro, pequenas e médias empresas (PME), novas ou a criar, e também para entidades da chamada Economia Social, como as IPSS, associações e fundações, cooperativas, associações mutualistas ou Misericórdia.

Para tal, haverá três linhas de financiamento: o CO3SO Empreendedorismo Social, o CO3SO Emprego Interior e o CO3SO Emprego urbano. E, no caso destes dois últimos, poderá haver lugar a uma majoração de acordo com o que já havia sido definido na portaria de Fevereiro que criou este programa.

Um exemplo: para uma empresa que crie até três postos de trabalho no âmbito do Emprego Interior, o apoio por cada trabalhador contratado é de 1900 euros por mês, o que dá uma verba de 68.421,45 euros nos três anos do programa.

Porém, no casos de contratações serem feitas por uma empresa com menos de cinco anos de actividade, em projectos de Empreendedorismo Social ou na contratação de trabalhadores com condições especiais, o apoio à empresa por trabalhador contratado é de 2280 euros por mês, totalizando 82.105 euros ao fim de 36 meses.

No caso do Emprego Urbano, o apoio por trabalhador é de 1520, 48 euros por mês, sendo o máximo do apoio concedido de 54.737,16 euros no período de três anos, ou de 68.421,45 euros no caso de poder usufruir das majorações previstas.

Será também o +CO3SO Emprego que vai financiar algumas das medidas previstas no Programa de Estabilização Económica e Social, como o Apoio à Contratação em Regime de Teletrabalho no Interior, ou o recrutamento de jovens para Apoio Domiciliário em articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (Programa Nacional Radar Social), com vista à protecção de pessoas mais vulneráveis, como idosos, vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência e crianças e jovens em risco.