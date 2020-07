Sp. Braga empate e complica a sua vida na luta por um lugar no pódio

O Sporting de Braga empatou nesta quarta-feira com o Belenenses SAD a um golo e, independentemente do resultado do jogo entre o FC Porto e o Sporting, não chegará ao pódio da I Liga esta jornada (algo que conseguiria se tivesse ganho os “azuis” e os “leões” perdessem no Dragão).

A equipa minhota colocou-se em vantagem no marcador graças a um golo de Ricardo Horta, bem perto do intervalo mas consentiu o empate aos lisboetas a dez minutos dos 90’, num desvio na pequena área de Cassierra.

Os bracarenses, contudo, podem queixar-se de si próprios, uma vez que desperdiçaram diversas oportunidades de golo.