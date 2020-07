Seis elementos dos No Name Boys passam para prisão domiciliária

Os seis detidos na Operação Sem Rosto da PSP, realizada em Junho e que visou vários crimes relacionados com a claque No Name Boys, apoiante do Benfica, vão passar para prisão domiciliária.

De acordo com o despacho desta quarta-feira da Juíza de Instrução Criminal do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa Anabela Rocha, a que a Lusa teve acesso, os seis arguidos, com idades entre os 23 e 33 anos, indiciados por um crime de homicídio na forma tentada, dois crimes de roubo, vários crimes de agressão e situações de dano e de furto, deixam de estar em prisão preventiva, a medida de coacção mais gravosa, para estarem em “permanência na habitação, sujeita a vigilância electrónica”.

Esta decisão foi tomada “tendo em conta o teor dos relatórios da Direcção-Geral dos Serviços de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)” e “o despacho do primeiro interrogatório”, que já previa esta possibilidade.

A Operação Sem Rosto decorreu no dia 25 de Junho, na Área Metropolitana de Lisboa, e levou ao cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção, com origem numa investigação a elementos da claque do Benfica No Name Boys, suspeitos de crimes praticados por este grupo de adeptos.

Nesse dia, em conferência de imprensa, o comissário da PSP Bruno Pereira explicou que a Operação Sem Rosto teve início em Maio de 2019, incidindo sobre duas linhas de investigação: uma a “factos cometidos em estádios de futebol”, como “agressões a agentes e adeptos de outros clubes portugueses e estrangeiros”; e outra sobre “acções planeadas com reconhecimento prévio junto de moradas, viaturas e rotinas”, que permitiriam aos suspeitos “orquestrar ataques a adeptos rivais” em locais com maior probabilidade de sucesso.

A agressão a dois adeptos da Juventude Leonina na zona do Lumiar, em Lisboa, em Maio último, está também “indiciada relativamente a estes factos”, confirmou o comissário Bruno Pereira.

“Havia acções claramente planeadas, orquestradas e é bem indicativo disso mesmo o facto de serem encontrados manuscritos com elementos de identificação e informações relacionados com jornalistas, pessoas com cargos de direcção em clubes, comentadores de televisão, claramente demonstrativo daquilo que eram os impulsos que moviam estas acções e grau de planeamento prévio, que foge ao que é uma mera reacção de oportunidade ou estímulo”, sublinhou este oficial da polícia.

Os factos sob investigação reportam-se a “claramente mais de duas dezenas de vítimas” e o comissário não descartou a hipótese de virem a ocorrer mais detenções.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todas as buscas foram realizadas na Área Metropolitana de Lisboa, nos concelhos de Lisboa, Amadora, Loures e Vila Franca de Xira.

Os No Name Boys são um grupo organizado de adeptos com ligação ao Benfica, mas não reconhecido de forma oficial pelo clube da Luz, enquanto a Juventude Leonina é uma claque oficial do Sporting, à qual foi retirado o apoio, esta época, pela direcção do clube de Alvalade.

Em Maio, um homem alegadamente pertencente à Juventude Leonina foi agredido, na zona do Lumiar, por um grupo de mais de 30 indivíduos com camisolas dos No Name Boys.