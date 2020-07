Atalanta cilindra Brescia com “hat-trick” de Pasalic

A Atalanta “cilindrou” nesta terça-feira o Brescia, por 6-2, com destaque para o “hat-trick” do médio croata Marten Pasalic, a abrir a 33.ª jornada da Liga italiana de futebol, subindo provisoriamente ao segundo lugar.

A equipa de Bérgamo, que confirmou o grande momento de forma que atravessa nesta fase final do campeonato, abriu o marcador por Pasalic logo aos dois minutos, mas o Brescia, 19.º e penúltimo classificado, empatou ao minuto oito, pelo avançado Ernesto Torregrossa.

A Atalanta pôs então em funcionamento o seu rolo compressor e chegou ao intervalo já a vencer por 4-1, com três golos no período de três minutos (aos 25, 28 e 30), pelo holandês Marten de Roon, pelo ucraniano Ruslan Malinovskyi e pelo colombiano Duvan Zapata, respectivamente.

Com a vitória na mão, a Atalanta geriu a vantagem na segunda parte, na qual, no entanto, somou mais dois golos, também de rajada, aos 55 e aos 58, ambos por Marten Pasalic, que assim consumou um “hat-trick”.

O Brescia viria, ainda, a atenuar o peso dos números com a marcação do segundo golo, aos 83, pelo avançado eslovaco Nikolas Spalek, fechando um encontro com muitas ocasiões e muito partido.

Com este triunfo, a Atalanta subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Série A, com 70 pontos, a seis da líder Juventus, e com mais dois do que Inter e Lazio, terceiro e quarto classificados, respectivamente, com 68.

No entanto, quer um quer outro podem ultrapassar a Atalanta nesta jornada caso vençam os respectivos jogos: o Inter desloca-se ao terreno do último classificado, a SPAL, na quinta-feira, e a Lazio visita Udine para enfrentar a Udinese, na quarta-feira.