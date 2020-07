Sp. Braga adormeceu com a sombra de um lugar no pódio

Quando tinha tudo para sintonizar no jogo do Dragão, na esperança de assistir à primeira derrota do Sporting de Rúben Amorim, o Sp. Braga adormeceu e já não foi a tempo de reclamar o terceiro lugar da Liga. Aproveitou um Belenenses SAD atento, ciente das fraquezas próprias e dos argumentos alheios para empatar perto do fim e somar um ponto crucial na fuga aos lugares de despromoção.

Na “pedreira”, esperava-se ainda que Paulinho — depois do último hat-trick — pudesse dinamitar a concorrência benfiquista de Pizzi e Vinícius, de forma a assumir a liderança isolada da lista dos melhores marcadores do campeonato. E o avançado ainda celebrou, mas por escassos segundos, já que estava “impedido”.

Mas voltando ao início, num nível mais elevado de ansiedade, o Belenenses SAD lutava pela sobrevivência. Avisado da veia “guerreira” dos minhotos (com 9 golos em dois jogos), Petit aproveitou a onda de calor para tentar quebrar o ritmo minhoto, explorando, sempre que possível, atalhos para a baliza de Matheus.

Logo no primeiro impacto, depois de Ricardo Esgaio ter testado os reflexos de Koffi, os “azuis” ainda ameaçaram por Pina, valendo a raça de Palhinha para evitar o que se anunciava como um golo cantado.

Identificados os processos, o Sp. Braga começou a pautar o jogo, intensificando as acções ofensivas que poderiam ter, em dois momentos, premiado o “centenário” Fransérgio. O médio brasileiro esteve na iminência de marcar, após assistência de trivela de Paulinho, mas Koffi dava início a um pequeno festival, travando as intenções bracarenses com um punhado de intervenções de grande nível. O guardião burquinês negou o golo a Paulinho e a Ricardo Horta, mas nada pôde fazer perante a insistência do segundo, que marcou no minuto seguinte, levando o Sp. Braga em vantagem para os balneários.

Positivo/Negativo Positivo Koffi Fechou a baliza enquanto pôde, adiando até muito perto do intervalo os festejos do Sp. Braga. Esgaio, Fransérgio, Paulinho e Ricardo Horta tiveram que morder a língua quando já gritavam golo. Trincão foi outra das vítimas dos reflexos do guarda-redes, que brilhou mesmo com defesas menos ortodoxas.

Positivo Cassierra Entrar, marcar e salvar foi o lema do colombiano, que igualou para os visitantes e ainda limpou um lance de Bruno Viana, com Koffi já batido. Negativo Artur Jorge As duas goleadas de entrada transmitiram uma confiança perigosa. A saída de Trincão revelou-se fatal, depois da troca de Palhinha por Galeno na segunda parte. Aproveitou Petit.

O central belenense Ricardo Ferreira, que três minutos antes roubara a Paulinho a possibilidade de chegar ao 18.º golo na Liga, com um desarme in extremis, comprometeu ao pisar a bola na transição que o Sp. Braga transformou no seu único golo.

Com apenas mais um ponto do que o trio de aflitos com um pé na zona de despromoção, o Belenenses SAD precisava de mais ousadia para travar o cada vez mais acentuado domínio bracarense e ainda espreitar o ataque. As expectativas aumentaram quando Bruno Viana errou num atraso que quase resultava no empate... que Matheus resolveu.

Petit trocou então toda a linha da frente e Semedo dispôs de situação soberana. Não resultou à primeira, acertou Cassierra à segunda.

Para o Sp. Braga, já sem os rasgos de Trincão, substituído por Abel Ruiz, nada resultava. E o terceiro lugar terá, por isso, que esperar.