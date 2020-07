Diz-me Quem Sou, a história dos gémeos Alex e Marcus Lewis

Pré-publicação

O livro que deu origem ao documentário da Netflix Tell Me Who I Am está nas livrarias, numa edição da Asa. Diz-me Quem Sou, escrito pelos protagonistas desta história, os gémeos Alex e Marcus Lewis, com a ajuda de Joanna Hodgkin, conta-nos a história de um homem que perdeu a memória dos seus primeiros 18 anos de vida. Alex reconstrói o seu passado através do que o irmão gémeo, Marcus, lhe conta. Até ao dia em que descobre uma fotografia antiga e percebe que vive uma ilusão. Pode ler aqui dois dos capítulos iniciais.