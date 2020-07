Centro de Vigilância Sismovulcânica actualiza magnitude de sismo nos Açores para 3,7

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (Civisa) actualizou de 3,5 para 3,7 a magnitude na escala de Richter de um sismo registado na noite de terça-feira na ilha Terceira.

Segundo o Civisa, o sismo foi sentido às 21h02 locais (22h02 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 24 quilómetros a Este/Sudeste de São Sebastião, naquela ilha.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV nas freguesias de Porto Judeu (concelho de Angra do Heroísmo), Porto Martins, Cabo da Praia e Santa Cruz (concelho da Praia da Vitória). O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Fonte do Bastardo e Fontinhas (concelho de Praia da Vitória)”, acrescentou o Civisa.

O grau IV na escala de Mercalli Modificada significa que se trata de um sismo de intensidade moderada. Já o sentimos. Os objectos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam, segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que acrescenta que, na parte superior deste grau de intensidade de um sismo, as paredes e as estruturas de madeira rangem.

Já um grau de intensidade III é considerado fraco, embora seja sentido dentro de casa. Os objectos pendentes baloiçam e a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. “É possível estimar a duração, mas não pode ser reconhecido com um sismo”, acrescenta o IPMA.

Durante a manhã de terça-feira, havia já sido registado um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter a cerca de 23 quilómetros a Este/Sudeste do Cabo da Praia, na ilha Terceira. O sismo foi registado às 09h37 locais e foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira.