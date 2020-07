Mulher com Alzheimer que desapareceu após ter alta do Hospital de Cascais encontrada morta

Uma mulher com Alzheimer, que desapareceu após ter tido alta do Hospital de Cascais, foi encontrada morta esta terça-feira em Alcabideche.

A notícia é avançada pela TVI que refere que Francisca Fernandes desapareceu na passada sexta-feira, depois de ter tido alta hospitalar. Segundo a estação televisiva, a mulher dirigiu-se ao Hospital de Cascais para uma consulta, acompanhada pelo marido, mas foi encaminhada para o serviço de urgência depois de se ter sentido mal. A doente teve alta clínica no mesmo dia, mas, segundo a TVI, a família não foi informada.

Fonte do Comando Geral da Guarda Nacional Republicana confirmou ao PÚBLICO que, pelas 9h desta terça-feira, foi encontrada uma mulher morta, com 67 anos, na saída da A5 perto de Malveira da Serra. A mesma fonte acrescentou que o corpo foi encontrado por equipas cinotécnicas na sequência de operações de busca.

Em comunicado, o Hospital de Cascais “lamenta profundamente o falecimento da utente e apresenta as mais sinceras condolências à família”. Sublinhando a impossibilidade de disponibilizar dados clínicos sobre a utente, o hospital “reforça que cumpriu, desde a entrada até à saída da utente desta unidade hospitalar, todos os procedimentos clínicos estabelecidos para o efeito, que incluem contactos a familiares de doentes com alta médica quando estes cumprem os critérios previstos para essa situação” e afirma manter “total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes no esclarecimento do caso”.