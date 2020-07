Luís Filipe Vieira foi ouvido no âmbito de investigação do fisco

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi ouvido no âmbito de uma investigação relacionada com questões fiscais do clube, confirmou ao PÚBLICO fonte oficial dos “encarnados”. A Autoridade Tributária lidera as diligências, num caso que terá tido início em 2018 e estará relacionado com o IRS e o IRC das contas das “águias”.

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal A Bola que escreve que o dirigente das “águias”, a Benfica SAD e a Benfica Estádio terão sido constituídas arguidos no âmbito da Operação Saco Azul​. O clube, porém, não confirma esta informação veiculada pelo diário desportivo.

A investigação começou em 2018, com o Estádio da Luz a ser alvo de buscas por três vezes. No dia 6 de Junho de 2018, o PÚBLICO noticiou que o Ministério Público investigava as suspeitas de crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, cumprindo oito mandados de busca (três domiciliárias e cinco não domiciliárias). Duas das entidades visadas por estas buscas foram a Sport Lisboa e Benfica SAD e a Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA.

As autoridades suspeitavam que tivessem sido retirados dos cofres dos “encarnados” mais de 1,8 milhões de euros, que acabariam depois por ser levantados em numerário. Este dinheiro sairia do clube através de prestações de serviço fictícias com várias empresas, uma das quais da área da informática.