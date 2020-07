Layoff e desemprego afectam 45% da população activa da Madeira

Era “dinheiro vivo”. Todos os meses, no final do mês, o patrão de Carlos Vieira entregava-lhe 850 euros. Sem descontos, sem contrato, sem segurança. Apenas um molho de notas contadas dentro de um envelope. No último ano, Carlos Vieira, de 37 anos, foi um misto de porteiro e angariador de clientes de dois restaurantes na Zona Velha do Funchal, pertencentes ao mesmo empresário. Antes, foi tanta outra coisa, sempre à volta do turismo, sempre nas margens. Desde Março, que mal tem o que comer.

