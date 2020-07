Covid-19: Assistência a outras doenças não pode voltar a parar, alertam profissionais de saúde

O alerta é comum a administradores, médicos e enfermeiros. A resposta a uma possível segunda vaga de covid-19 e, ao mesmo tempo, a uma eventual epidemia de gripe no Inverno deve ser já preparada e tem de assegurar uma boa capacidade por parte dos hospitais e centros de saúde para a possibilidade. E os profissionais de saúde deixam ainda o claro aviso de que assistência a pacientes com outras doenças não pode voltar a parar como antes aconteceu para investir no tratamento de doentes de covid-19.

