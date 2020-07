Retirada queixa de injúria contra deputado suspeito de insultar juiz em prova de pesca

A queixa particular de injúria que tinha sido apresentada contra o deputado socialista Pedro Coimbra foi retirada, anunciou nesta terça-feira o gabinete de imprensa do grupo parlamentar do PS.

“A desistência da queixa, válida e juridicamente relevante, foi efectuada por quem de direito, ou seja, pelo próprio queixoso que, após as explicações de Pedro Coimbra dadas ao processo, decidiu retirar a participação, não cabendo legitimidade para qualquer procedimento subsequente”, segundo a fonte.

A nota acrescenta que, “desse modo, não houve lugar a qualquer evolução do procedimento judicial, tendo o processo já tido despacho de arquivamento sem qualquer ónus ou encargos judiciais” para o deputado.

Segundo a mesma fonte, o processo decorreu de uma participação judicial contra o deputado Pedro Coimbra "por alegada injúria a um árbitro de uma prova desportiva internacional ocorrida em Setembro de 2018”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tratou-se de uma queixa particular, que pela sua natureza não implicava qualquer prejuízo por violação de bem público”, remata.

No dia 28 de Fevereiro, o Parlamento tinha aprovado, com a abstenção do PS, o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado socialista Pedro Coimbra, num processo de alegadas injúrias a um árbitro de pesca desportiva.

Na altura, o PÚBLICO noticiou que Pedro Coimbra tinha sido processado por um árbitro de pesca desportiva que se sentiu ofendido por alegadas injúrias do deputado socialista durante um concurso em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, onde um familiar seu estava a participar.