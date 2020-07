Partidos querem dados da covid-19 na AR, mas PS critica “frenesim” e lembra que já há uma comissão

Depois de se terem mostrado preocupados com o fim das reuniões periódicas no Infarmed anunciado pelo Presidente da República, os partidos multiplicaram-se em iniciativas no Parlamento, para onde parecem querer transferir a informação sobre a covid-19. Mas o PS critica este “frenesim” e “concorrência entre partidos” e, além de citar António Costa para dizer que os encontros no Infarmed não acabaram, lembra, tal como o CDS, que foi aprovada na semana passada uma comissão de acompanhamento das medidas excepcionais relacionadas com o combate à covid-19 e também a recuperação económica decorrente da pandemia. O texto final resultou de um compromisso entre CDS e PS.

