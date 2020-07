Governo prolonga situação de alerta e final da Taça de Portugal não terá público

A partir da meia-noite desta quarta-feira, o país verá renovada a situação de alerta até ao final do mês, com as excepções a manterem-se na Área Metropolitana de Lisboa e das 19 freguesias, que continuarão em contingência e calamidade, respectivamente. A decisão foi tomada esta terça-feira em Conselho de Ministros. Do encontro saiu também uma novidade: a fase final da Taça de Portugal não terá público, à semelhança da final da Liga dos Campeões, que está marcada para Lisboa.

