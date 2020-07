Auditoria à TAP não está fora de questão mas só poderá avançar depois do Verão

A realização de uma auditoria à gestão privada da TAP tem hipóteses de avançar, mas só depois do Verão. A proposta consta de um projecto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda e será uma das prioridades de agendamento do partido para o início da próxima sessão legislativa, que arranca em Setembro. A aprovação da proposta pode chegar até pela mão do PS, que, ainda que desconfie da intenção da proposta bloquista, diz não fechar a porta a uma auditoria. Mas a hipótese de aprovação não se esgota à esquerda. Do lado do maior partido da oposição, o PSD abre também uma janela e admite votar a favor da proposta do BE. Em declarações ao PÚBLICO, os sociais-democratas criticam a insuficiência de explicações por parte do Governo e não afastam “qualquer mecanismo” que traga mais clareza aos contornos do negócio assinado pelo executivo socialista.

