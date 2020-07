PSuperior: vamos falar sobre arranjar emprego em plena pandemia?

Se encontrar um emprego nem sempre é tarefa fácil, a dificuldade acresce ainda mais em tempos de pandemia. Mas, por cá, queremos ajudar-te. Para tirar dúvidas e falar sobre oportunidades, o PSuperior convida, esta quarta-feira, 15 de Julho, oradores especialistas na área do emprego para um webinar a ser transmitido no site e no Facebook do PÚBLICO, entre as 10h e as 12h30.

O encontro online PSuperior Jobs quer falar sobre oportunidades de emprego e questões como expectativas que os jovens licenciados podem ter sobre o acesso ao mercado de trabalho, o que é hoje mais valorizado por quem contrata, a importância dos currículos académicos e das experiências pessoais. A conversa será moderada por David Pontes, director-adjunto do PÚBLICO, e deverá dar respostas ao mote do encontro: “O mercado de emprego em tempos de pandemia: o que tenho de fazer?”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O painel de oradores conta com Edmundo Martinho (provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), Maria João da Luz (especialista em direito laboral da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados), Margarida Esteves Calado (responsável pelos recursos humanos da Everis Portugal) e João Nunes (director de tecnologia da IPG Media Brands). A abertura do webinar fica a cargo de Manuel Carvalho, director do PÚBLICO.

O PSuperior Jobs insere-se no programa do PSuperior, que, desde Novembro último, pretende promover a literacia mediática nos estudantes universitários, através de ciclos de debates e também da distribuição de assinaturas para alunos do ensino superior. Conta com o apoio de diversas empresas e instituições parceiras, como a Volkswagen, Google, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Fidelidade, IPG Media Brands, Unilever, Fuel, Mota-Engil, Porto Editora, Media Veritas e Everis.

Mais populares A carregar...

As universidades de Aveiro, Trás-os-Montes e Alto Douro, Algarve, Minho, Beira Interior, Católica e ainda as de Direito da Universidade do Porto e Coimbra, Nova School of Business & Economics e o Técnico de Lisboa, são também parceiras do PÚBLICO nesta iniciativa.