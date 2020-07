Até 2021, o Arquiteturas vai passar 50 filmes online

A oitava edição do Arquiteturas Film Festival foi adiada para 2021; no entanto, o festival de cinema não quis deixar o público de mãos a abanar. Todas as sextas-feiras até à próxima edição do festival, de 1 a 6 de Junho de 2021, no Cinema São Jorge, em Lisboa, o festival vai lançar um filme de anteriores edições, em forma de “retrospectiva”. A iniciativa acontece no site do festival e, para além disso, todas as semanas, ao vivo no Instagram, o festival convida realizadores para “uma conversa informal”, conforme se lê em comunicado.

Em colaboração com os realizadores, que “têm apoiado a iniciativa”, o festival conseguiu a presença de 50 filmes para esta iniciativa semanal. “A ideia da retrospectiva era a de não interromper o festival e, dada a situação que actualmente atravessamos, era importante continuar a fazer o cinema chegar às pessoas”, explicou a organização. Até à data, foram divulgados já quatro filmes das anteriores sete edições: Misleading Innocence (tracing what a bridge can do), de Francesco Garutti e Shahab Mihandoust, Why a Film on Michel de Lucchi, de Alessio Bozzer, La Madre, il Figlio e l'Architetto, de Petra Noordkamp e Lucien Hervé, Photographer Despite Himself, de Gerrit Messiaen.

A estratégia de lançamento do streaming dos filmes da retrospectiva tem seguido uma ordem de actualidade, já que a organização afirma que tem havido uma preocupação em “adaptar a programação às notícias e à realidade vivida”. “Fomos recebendo e-mails de pessoas a pedir filmes específicos de determinadas edições que não tinham tido oportunidade de ir ver”, explica a organização.

O Arquiteturas anunciou ainda o tema da edição de 2021. Bodies Out of Space vai abordar “questões sociais e económicas” e ainda temas como a “colonização”. O país convidado da edição de 2021 será Angola, com a curadoria da jornalista e produtora Marta Lança. A programação já é conhecida e está disponível no site do festival.

Texto editado por Ana Maria Henriques