Supremo Tribunal dos EUA permite que execuções federais sejam retomadas

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu ordem ao Departamento de Justiça norte-americano para retomar as execuções da pena de morte a nível federal, 17 depois da última execução.

A primeira execução esteva marcada para segunda-feira, mas foi adiada depois de a juíza Tanya S. Chutkan, do distrito de Columbia, ter bloqueado as três execuções planeadas para esta semana, argumentando com questões legais relacionadas com o protocolo de administração da injecção letal.

O Departamento de Justiça recorreu para o Supremo, que decidiu esta terça-feira, numa votação de cinco votos a favor e quatro conta, que as execuções devem ser retomadas conforme previsto.

Entre os condenados a pena de morte está Daniel Lewis Lee, membro de um grupo supremacista branco, que foi condenado em 1999 pelo assassínio de uma família de três pessoas, incluindo uma criança de oito anos. Em 1996, Lee e o seu cúmplice, Chevie Kehoe, viajaram para o Arkansas e assassinaram William Mueller, um vendedor de armas, a sua mulher, Nancy Mueller, e a filha do casal, Sarah. Depois atiraram os corpos para um lago.

Em Julho do ano passado, o procurador-geral William Barr anunciou que os Estados Unidos voltariam a realizar execuções a nível federal, uma medida que tem sido defendida pelo Presidente Donald Trump. A primeira execução seria precisamente a de Daniel Lewis Lee, que estava prevista para segunda-feira, no estado do Indiana.

De acordo com o sistema judicial americano, os crimes podem ser julgados em tribunais federais, estaduais ou regionais, sendo que os crimes mais graves, ou em que o estado está envolvido, são, por norma, julgados nos tribunais federais. Em 1972, o Supremo suspendeu a pena de morte a nível federal, mas, em 1988, o Governo norte-americano aprovou legislação que voltou a permitir esta prática para alguns crimes, nomeadamente homicídio e tráfico de droga.

Desde então, apenas houve três execuções a nível federal, tendo a último sido em 2003, quando Louis Jones, um veterano da Guerra do Golfo, foi executado pelo rapto e assassínio de uma militar de 19 anos.

Três execuções estavam previstas esta semana

A execução de Daniel Lewis Lee foi a primeira a ser anunciada e esteve marcada para Dezembro do ano passado, mas acabaria por ser suspensa, por decisão da juíza Tanya S. Chutkan. A decisão foi revertida em Abril e o procurador-geral agendou quatro execuções para Julho e Agosto.

Durante este processo os familiares das vítimas têm-se oposto à sentença, defendendo antes a prisão perpétua, à semelhança da pena imposta ao cúmplice de Lee. Além de criticarem a sentença, alguns membros da família Mueller criticam a altura escolhida para dar sequência à execução, em plena pandemia de covid-19.

“O que está a acontecer não faz qualquer sentido”, afirmou Kimma Gurel, irmã de Nancy Mueller, citada pelo Washington Post. “Não deveriam estar a fazer execuções durante uma pandemia e esperar que nós viajemos [para assistir à execução]. Temos o direito de estar presentes, independentemente do que aconteça”, acrescentou.

Além de Daniel Lewis Lee, para esta semana estão as previstas as execuções de Wesley Purkey, condenado em 2003 por violar e assassinar uma adolescente, e Dustin Lee Honken, condenado em 2004 pelo assassínio de cinco pessoas, incluindo duas crianças de dez e seis anos. Keith Dwayne Nelson, sentenciado à pena de morte em 2001 por violar e assassinar uma menina de dez anos, deverá ser executado durante o próximo mês de Agosto. As novas datas deverão ser anunciadas em breve.

O procurador-geral William Barr justifica as execuções federais com a necessidade de fazer justiça. “Devemos às vítimas desses crimes horríveis e às famílias deixadas para trás que a sentença imposta pelo nosso sistema de justiça seja cumprida”, afirmou Barr, citado pelo Post.

A decisão do Departamento de Justiça de retomar as execuções federais vai contra a tendência a nível nacional no que diz respeito à pena de morte, que é aplicada em 28 estados, apesar de muitos aplicarem moratórias e de não a levarem a cabo, apesar das condenações. Além disso, a pena de morte tem sido tratada a nível estadual e o regresso das execuções federais constitui uma mudança de paradigma.

De acordo com os dados do Centro de Informação sobre a Pena de Morte, actualmente há 62 condenados pela justiça federal a aguardar execução. A nível nacional, foram executados 1519 condenados desde 1976.