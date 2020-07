“Em Nova Iorque as pessoas fogem umas das outras, mas nas pequenas localidades é como se nada tivesse acontecido”

Olhando para os dados globais, a evolução da pandemia da covid-19 está longe de estar controlada. Hoje percorremos os Estados Unidos com o professor da Universidade do Porto Vasco Ribeiro e percebemos o que se está a passar em Lleida, na Catalunha, com o professor Rui Alves.

