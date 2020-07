Merkel diz que plano de estímulo tem de ser especial para mostrar vontade política da UE

A chanceler alemã, Angela Merkel, começou a semana de encontros com líderes europeus com um aviso em relação ao plano europeu de recuperação da crise provocada pela pandemia: há espaço de manobra e negociação, mas há uma linha vermelha: a dimensão. Tem de ser “algo especial”, algo “enorme”, porque “esta não é só uma questão de números, mas também política”. A União Europeia “tem de mostrar que se quer manter unida nesta altura difícil”.

A Alemanha tem a presidência da União Europeia e por isso Merkel está a multiplicar-se em encontros com vários líderes na véspera do Conselho Europeu de sexta e sábado, mas já deu a entender que há a possibilidade de ser necessária uma segunda reunião para que haja acordo sobre o maior pacote de estímulo de sempre, 750 mil milhões de euros (e 1,074 biliões para o orçamento).

“As posições continuam diferentes”, declarou esta terça-feira, antes de se reunir com o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Berlim. “Seria desejável um resultado rápido” das negociações, disse, porque o tempo “está a escassear”. Mas “não sei se vai ser possível”.

Na semana passada, Merkel recebeu um dos principais opositores ao pacote de resposta à crise, o holandês Mark Rutte, que o primeiro-ministro português visitou entretanto na segunda-feira.

Mas o encontro mais notável de Merkel foi com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, na segunda-feira.

Notável porque, primeiro, a chanceler recebeu o primeiro-ministro no palácio de Meseberg, a residência para convidados nos arredores de Berlim; Conte foi o segundo líder a ser convidado para o local após o Presidente francês, Emmanuel Macron (o lugar deu ainda o nome à declaração de Meseberg, em 2018, quando França e Alemanha concordaram com uma série de propostas para a União Europeia). Depois, Merkel falou da emoção dos alemães com o que se passou em Itália quando se começou a perceber a gravidade da pandemia, mencionando vídeos comoventes com pessoas a cantar à janela na altura do confinamento.

No diário alemão Süddeutsche Zeitung, a jornalista Cerstin Gammelin sublinhava a escolha de palavras de Merkel, e notava ainda a diferença de atitude em relação a Itália, o primeiro país europeu a sofrer as consequências da pandemia quando pouco ainda se sabia sobre o vírus. Merkel sublinhou que Itália foi atingida de modo especial pelo vírus sem ter tido qualquer culpa. Mais, os italianos passaram “por estas semanas difíceis com disciplina e paciência admiráveis”, declarou a chanceler.

Conte, pelo seu lado, agradeceu a Merkel o facto de a Alemanha ter recebido 44 doentes italianos de covid-19 em hospitais alemães. Quanto ao plano de recuperação económica, deixou um aviso não muito subtil aos opositores, os “quatro frugais” (Áustria, Holanda, Dinamarca e Suécia) que se em face desta crise não fosse tomada qualquer medida, “teríamos num espaço muito curto de tempo o fim do mercado único” - o mercado que beneficia precisamente países como a Holanda e Áustria (e a Alemanha), mas que dificulta a vida aos “países do Sul”, como Itália, Espanha, Portugal ou Grécia.

E em caso de acontecer, o fim do mercado único teria consequências “até para os países financeiramente fortes”, ou seja, “seria mau para todos”, declarou Conte.

O chefe do Governo italiano disse ainda que a rapidez é importante: “A História já nos ensinou que a melhor reacção não vale de muito se chegar demasiado tarde”.

Merkel acrescentou que Alemanha e Itália estão de acordo nos pontos principais e “vão juntar forças” nas conversações no conselho europeu.

Ambos apoiam a proposta de compromisso actualmente em cima de mesa, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A Alemanha quer ainda ver a aprovação do plano e do orçamento juntas, não pondo hipótese de as separar, e também que 500 mil milhões de euros do plano de recuperação (dos 750 milhões) sejam transferências a fundo perdido e não empréstimos, como desejam alguns dos “frugais”.