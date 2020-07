Fábrica do Carregado tem 54 infectados mas mantém laboração

O número de infectados pela covid-19 subiu para 54 na fábrica de cerâmica Geberit, no Carregado, no concelho de Alenquer, foi divulgado esta terça-feira em conferência de imprensa.

O coordenador da Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, disse que 54 dos 419 trabalhadores testados estão positivos, enquanto os restantes acusaram negativo.

Na segunda-feira, a directora-geral da Saúde confirmou a detecção de 42 casos de infecção pelo novo coronavírus na zona do Carregado, distrito de Lisboa.

Graça Freitas adiantou que a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde locais, que estão a trabalhar para identificar a origem do surto e traçar a cadeia de transmissão.

A unidade fabril do Carregado da Geberit tem 54 dos seus 365 trabalhadores infectados com a covid-19, de acordo com os resultados dos últimos testes conhecidos na noite de segunda-feira. A empresa, vocacionada para a produção de loiças sanitárias, mantém cerca de 20% da laboração habitual e pretende retomar, progressivamente, o funcionamento normal, tendo também em conta que não pode parar os fornos cerâmicos que são a base da sua actividade.

Dos 54 trabalhadores infectados, segundo Mário Durval, director do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, apenas dois necessitaram de assistência hospitalar e os restantes 52 são, para já, assintomáticos. Os primeiros dois casos foram conhecidos no dia 6 de Julho e, garante Mário Cunha, director-geral da Geberit, a empresa contactou de imediato as autoridades de saúde, pedindo orientações. Foi decidido testar todos os funcionários, o que foi feito a partir de quinta-feira. Nesta altura, de acordo com Mário Durval, há uma “fotografia” completa da situação na Geberit, o que não quer dizer que não surjam mais casos numa futura segunda fase de testes. Outra preocupação, segundo o responsável regional de saúde pública, será despistar os contactos feitos nas últimas semanas pelos 54 infectados. Mas, explicou Mário Durval, a estratégia das autoridades será testar apenas aqueles que apresentem alguns sintomas eventualmente associáveis à covid-19.

A Câmara de Alenquer promoveu, esta terça-feira, uma conferência de imprensa para prestar esclarecimentos sobre este que é o maior surto ocorrido no território do concelho desde o início da pandemia. Pedro Folgado, presidente da edilidade alenquerense, disse que o município está “confortável” com o evoluir da situação, porque, “até agora, temos tido picos mais ou menos estáveis, mas temos feito tudo o que está ao nosso alcance no sentido de controlar a covid-19”. No entender do autarca do PS, esta situação detectada na Geberit também dá mostras de estar controlada e não há notícias de mais casos em empresas vizinhas da Zona Industrial do Carregado.

O Sindicato das Indústrias Cerâmicas defendeu, também esta terça-feira, o reforço das medidas preventivas na Geberit. Mário Cunha, director da empresa, salientou que a Geberit accionou um plano de contingência logo em Março e tomou medidas internas, com a obrigação da utilização de máscaras e redução do número de trabalhadores por equipa de laboração. Parte dos trabalhadores afluem à empresa em autocarro próprio, cuja lotação também foi reduzida como medida preventiva. “A fábrica não injectou o vírus em ninguém. Temos um conjunto de dispositivos a funcionar na empresa, mas quando saímos da empresa temos que ter cuidado. Não conseguimos controlar tudo o que se passa fora da empresa. Esta decisão de fazer testes a todos os trabalhadores visou verificar quem estava e quem não estava infectado, no sentido de salvaguardar as equipas e tem, também, um efeito psicológico importante”, observou Mário Cunha, vincando que, conhecidos estes resultados, a empresa planeia retomar, progressivamente, a sua actividade normal. No universo de 365 trabalhadores, referiu, parte são contratados directos da Geberit e outra parte colocados por empresas de trabalho temporário.