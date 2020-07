Dezanoviar sai à rua para provar que a arte também salva

Primeiro veio o “medo do desconhecido”. A covid-19 parava o país e a ordem de isolamento trazia a aflição de estar longe da família e amigos, de ver os abraços proibidos, de temer o dia porvir. Luísa Pinto juntaria a isso a “angústia financeira” de uma encenadora defronte a cancelamentos sucessivos de espectáculos e de uma professora “frustrada” por ter de leccionar aulas práticas de teatro à distância. A necessidade de encontrar um escape crescia. E, um dia, Luísa Pinto pôs-se a fazer leituras e a partilhá-las no seu Facebook e Instagram. Imaginava um receptor do outro lado, como se estivesse num palco, e a vontade de criar medrava. “Durante toda a minha vida disse que a arte não salva, transforma. Neste momento, a arte salvou-me. Comecei a ficar menos deprimida e a perspectivar outras formas de fazer.”

As gravações feitas a partir do Porto encontravam pontes com outras, produzidas em Vila Real. Anabela Branco de Oliveira, sua conhecida há cerca de um ano, tinha sido desafiada por um amigo de Paris a fazer leituras e decidiu embalar na ideia: chamou-lhes “varandas literárias” e decidiu ler as duas primeiras páginas de alguns dos seus autores e romances predilectos ou textos sobre temas a calhar, como a liberdade ou a importância da natureza. O filho fazia as gravações e o sucesso da docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) nas redes sociais crescia. Por causa desse compromisso, via-se obrigada a “largar o pijama ou a roupa de trazer por casa”, recorda: “Arranjava-me e ia para a varanda ler. Foi também uma maneira de ultrapassar o confinamento e sair das tarefas da universidade.”

Luísa Pinto acompanhava essas leituras. E, depois de algum tempo, desafiou Anabela Branco de Oliveira a criarem algo juntas: “Ela na onda da literatura, eu no teatro. Potenciar a palavra e tornar visíveis textos que as pessoas não conhecem ou textos guardados na gaveta que nunca foram publicados”, exemplifica. O Dezanoviar – narrativas móveis é um “projecto do lugar do humano e dos afectos”, caracteriza a encenadora e docente na Escola Superior Artística do Porto, e também uma “necessidade absoluta” de manter vivos os ofícios onde trabalham: o teatro de Luísa, a literatura (e cinema) de Anabela.

Sem qualquer apoio financeiro, as duas esboçaram um roteiro que arranca esta quarta-feira em Vila Real (17h, parque Corgo, junto à esplanada do Café Concerto) e já tem paragens garantidas em Aveiro (Agosto), em Baião (Setembro) e no Porto (Outubro). Depois, deverá seguir para sul, de preferência por cidades e vilas do interior, cumprindo outro dos anseios do Dezanoviar: “valorizar os territórios e as comunidades locais, levando a arte a zonas mais isoladas.” Nessas geografias, será interessante perceber, por exemplo, “como é que gente já isolada antes da pandemia viveu este isolamento”. E dessa troca, acredita Luísa Pinto, talvez nasçam ideias para outros projectos artísticos.

Um jardim, partilha e petiscos

Mas voltemos ao Dezanoviar – o nome, que no lettering do projecto aproveita o número 19, é resultado dessa vontade estrangulada por largos dias vividos entre quatro paredes e a urgência de sair. Esta quarta-feira, em Vila Real, as criadoras esperam ver ganhar corpo “tudo o que foi guardado do ponto de vista emocional” nos meses de quarentena. O encontro tem um alinhamento pensado, mas também lugar para a espontaneidade – até porque quem aparece é convidado a ler textos, seus ou de outros, ou simplesmente a partilhar ideias e emoções.

O tema desta primeira sessão é o mar – tantas vezes citado como destino de saudade durante o confinamento – e estão preparados momentos de leitura de prosa e poesia e algumas performances. Os alunos da UTAD foram “convocados”, mas a ideia é sobretudo “não existir público e artistas”. “Queremos quebrar essa barreira, exteriorizar o que cada um foi fazendo entre Março e agora, fazer do jardim um lugar de partilha, reflexão, conversa. É por isso que lhe chamo um encontro de afectos”, explica Luísa Pinto.

O final terá sempre sabor especial. E não é por acaso: “Ao longo do confinamento as pessoas começaram a fazer o seu próprio pão, a experimentar receitas. A ideia aqui é também que levem os seus petiscos e receitas dessa fase e acabar o dia com um piquenique.”

Nas suas “varandas literárias”, Anabela Branco de Oliveira optou por deixar de fora alguns clássicos da literatura que retrataram tempos que, de alguma maneira, se assemelhavam aos actuais, como a A Peste, de Albert Camus. Não por não os ter no pensamento, mas por buscar palavras menos depressivas. Leu Valter Hugo Mãe, Luis Sepúlveda, Lídia Jorge, Lobo Antunes, João de Melo, Vasco Branco, Ondjaki, José Eduardo Agualusa. E lembrou-se ainda mais que “a língua pode transformar” – o que, de certa forma, a ajudou a resistir: “A literatura é fundamental. Se nos pomos a ler isso funciona como evasão, mas não só. A sensação que tive foi de que ia dar a volta.”

As leituras de Luísa Pinto seguiram os seus “estados de espírito”: começou com temas como a violência doméstica, o drama dos sem-abrigo, a pedofilia – algumas vezes a partir de textos jornalísticos –, passou por escritos sobre o mar, mergulhou na escrita de Joel Neto e de Sophia, voltou ao racismo e discriminação, entregou-se a Virginia Woolf e a Shakespeare.

“Seria um desperdício deitar fora aquilo que cada um fez nestes meses”, finaliza Luísa Pinto, ansiosa por ver ideias individuais ganharem força de “colectivo”. “Vamos encontrar-nos, com todas as medidas de segurança, com máscaras e distância, e vamos exorcizar isto juntos. É o momento da catarse.”