Covid-19: Caso positivo de menino na Figueira da Foz põe 28 crianças em isolamento

Um menino, aluno de um jardim-de-infância da Figueira da Foz, testou nesta terça-feira positivo para covid-19, situação que levou ao isolamento de outras 28 crianças e quatro funcionários da instituição, disse à agência Lusa fonte da autoridade de saúde.

Em causa está um aluno do pré-escolar do 2º Jardim-Escola João de Deus da Figueira da Foz, que terá sido infectado em contexto familiar e que já estava em isolamento.

Em declarações à agência Lusa, o delegado de saúde da Figueira da Foz, José Farias, confirmou o caso positivo do menino “com três ou quatro anos”, acrescentando que as crianças e outras pessoas que com ele tiveram contacto no jardim-de-infância “foram para casa e estão em isolamento”.

“Vão ficar em isolamento. Se tiverem sintomas, contactam a linha Saúde 24 ou o seu médico de família para determinação dos passos seguintes”, nomeadamente a realização de testes à covid-19, acrescentou.

“O que é fundamental é promover o isolamento, é isso que permite quebrar uma eventual cadeia de transmissão”, declarou o delegado de saúde.

Ainda segundo José Farias, o teste à criança, residente na Figueira da Foz, foi realizado na segunda-feira e o resultado conhecido hoje. Este caso “já estava ancorado” num “contexto familiar” do menino, que está em isolamento com a família e onde “provavelmente” foi infectado.

O médico de saúde pública disse ainda que as 28 crianças que foram colocadas em isolamento em casa “não se cruzaram” com outros alunos do jardim-de-infância.

Também o presidente da autarquia da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, confirmou à Lusa o caso de infecção do menino, assegurando que “estão a ser tomadas todas as medidas” e que a situação está a ser acompanhada pelo delegado de saúde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Os miúdos que tinham estado com este menino não se cruzaram com os outros”, reiterou Carlos Monteiro.

No boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que passou novamente a incluir os dados por concelho, a Figueira da Foz apresenta um total de 44 casos de infecção pelo novo coronavírus, mais três do que os últimos dados conhecidos até aqui.

José Farias admite que este município litoral do distrito de Coimbra tem “começado a importar casos” com a situação de desconfinamento, “a exemplo de outros locais”, lamentando que exista “muita gente despreocupada” face à covid-19.