Autarca de Castelo de Paiva reúne-se com Governo para avaliar perda de emprego por causa do incêndio

O presidente da Câmara de Castelo de Paiva reúne-se nesta terça-feira, na localidade, com dois secretários de Estado das áreas da economia e emprego para encontrar “respostas” para os postos de trabalho afectados pelo incêndio que danificou oito empresas.

“Vamos procurar aqui as respostas para a protecção social e para as empresas”, afirmou Gonçalo Rocha, em declarações à Lusa, assinalando que o Governo tem “um papel muito importante”, porque as instalações afectadas, inseridas no Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE), são da responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O autarca disse que a reunião vai decorrer nos Paços de Concelho, seguindo-se um encontro com os representantes das empresas.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira à tarde, cerca das 18:30, provocou, segundo os bombeiros, danos avultados em oito empresas do (CACE), na Zona Industrial de Felgueiras, em Castelo de Paiva, distrito de Aveiro.

À Lusa, o presidente da câmara lamentou a “sina muito triste que o concelho tem tido ao longo destes anos”, recordando que, neste caso, as empresas afectadas representam cerca de 25% da população activa do concelho.

Segundo indicou, estão em causa 400 empregos directos e mais cerca de uma centena indirectos.

“É um duro golpe no crescimento da empregabilidade que temos vindo a assistir no concelho”, lamentou, enquanto falava de “um momento de grande exigência para todos”.

“Há que trabalhar, arregaçar as mangas e encontrar soluções e respostas”, concluiu.