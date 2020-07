Antigas placas toponímicas do Porto estão à venda online

Desde razões afectivas a meramente estéticas, são vários os motivos que podem levar à compra de uma placa toponímica da cidade do Porto, compra essa que pode agora ser feita online. Há 15 anos que as placas estão guardadas nos armazéns municipais e desde 2018 que a autarquia de Rui Moreira as disponibiliza para venda, tendo já 223 placas encontrado um novo lar.

Através do novo site disponibilizado pela Câmara Municipal, é possível filtrar por freguesia a pesquisa das mais de 2550 placas, e saber de imediato a que ruas, praças ou avenidas dizem respeito, assim como o stock disponível.

As placas são de alumínio e têm dimensões de 52 centímetros por 43 centímetros. Cada uma fica por 100 euros.